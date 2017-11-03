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Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу против национальной команды России.

21-летний футболист заменил в заявке защитника "Севильи" Габриэля Меркадо, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Спартака".

Теги: Маммана Зенит Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 22:39
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(1)
№2 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И здесь "Спартак" помог игроку "Зенита". А вы меня минусовали, когда я писал, что "Спартак" никому в помощи не отказывает.
Регистрация: 7.06.2017
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:40) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вопросов по Маммане нет. Это очень ценный кадр. Нам повезло.
Регистрация: 23.08.2016
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