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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (2)
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Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком"
Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу против национальной команды России.
21-летний футболист заменил в заявке защитника "Севильи" Габриэля Меркадо, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Спартака".
21-летний футболист заменил в заявке защитника "Севильи" Габриэля Меркадо, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Спартака".
[SELECCI?N MAYOR] Gabriel Mercado es baja de la convocatoria por lesi?n y en su lugar ser? citado Emanuel Mammana. pic.twitter.com/yxntTcdkby— Selecci?n Argentina (@Argentina) November 3, 2017
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