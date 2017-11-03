Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком"

[SELECCI?N MAYOR] Gabriel Mercado es baja de la convocatoria por lesi?n y en su lugar ser? citado Emanuel Mammana. pic.twitter.com/yxntTcdkby — Selecci?n Argentina (@Argentina) November 3, 2017

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана вызван в сборную Аргентины для подготовки к товарищескому матчу против национальной команды России.21-летний футболист заменил в заявке защитника "Севильи" Габриэля Меркадо, который получил травму в матче Лиги чемпионов против "Спартака".