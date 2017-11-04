РЖД завершит модернизацию вокзала Ростова-на-Дону к ЧМ в начале 2018 года

Модернизация вокзала "Ростов-Главный" к ЧМ-2018 завершится в первом квартале следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД)."Согласно планам, утвержденным ОАО "РЖД" и Минтрансом России, работы по платформам должны быть завершены до конца 2017 года, вокзал должен быть полностью модернизирован к концу первого квартала 2018 года", - приводит пресс-служба слова начальника дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Виталия Вотолевского.Модернизация вокзала "Ростов-Главный" предполагает обновление посадочных платформ и залов ожидания, создание нового кассового зала открытого типа и нового блока помещений для обслуживания пассажиров на перовом этаже здания вокзала: зала повышенного комфорта, комнаты для пассажиров с детьми и зала для продажи электронных билетов. Кроме того, до конца года начнет работать новая зона входного контроля - для этого построен новый досмотровый павильон пропускной способностью более 1 тыс. человек в час."На вокзале также будет создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения: установлены тактильные указатели, пандусы, на доступной для инвалидов-колясочников высоте оборудованы специальная билетная касса и другие зоны общественного пользования", - уточнили в пресс-службе.