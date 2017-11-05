Станислав Черчесов: будем надеяться, что новая форма поможет выступить на высоком уровне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что комплекты новой формы в счастливой расцветке принесут россиянам удачу.Напомним, вчера сборная России официально представила форму, в которой команда сыграет на домашнем ЧМ-2018. Комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками."Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу", – приводит слова Черчесова пресс-служба Adidas.