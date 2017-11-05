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Станислав Черчесов: будем надеяться, что новая форма поможет выступить на высоком уровне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что комплекты новой формы в счастливой расцветке принесут россиянам удачу.

Напомним, вчера сборная России официально представила форму, в которой команда сыграет на домашнем ЧМ-2018. Комплект будет выполнен в красном цвете с белыми вставками.

"Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу", – приводит слова Черчесова пресс-служба Adidas.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:10
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№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:17) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Тогда в черно-белое! Или желто-зеленое.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Дожили...Надежда на ,,форму''осталась одна..А как на счёт надежды на мастерство игроков,тренерскукю мысль и прочие футбольные моменты?
С таким настроем надо и к шаманам идти,с бубном вокруг костра прыгать,чтобы мбродная наша заиграла...
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: акула (Сегодня, 12:13) #
  • +2
  •  (4)

акуеть, оказывается все дело в форме.
Регистрация: 3.11.2017
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