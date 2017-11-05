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Денис Глушаков: классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков отметил, что классическая расцветка новой формы национальной команды напоминает ему об истории больших побед.

"Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть", - приводит слова Глушакова пресс-служба Adidas.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 12:17
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