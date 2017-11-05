Сборная Аргентины 6 ноября приступит к тренировкам на базе "Спартака"

Cборная Аргентины начнет подготовку к игре против сборной России 6 ноября на базе "Спартака" в составе девяти футболистов. Позже к команде присоединятся остальные игроки, сообщает пресс-служба аргентинской федерации футбола.В расположении красно-белых сборная Аргентины проведёт одну полностью открытую для прессы тренировку, четыре тренировки, которые будут открыты для СМИ только первые 15 минут, а также четыре закрытых от журналистов занятия.