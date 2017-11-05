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Сборная Аргентины 6 ноября приступит к тренировкам на базе "Спартака"

Cборная Аргентины начнет подготовку к игре против сборной России 6 ноября на базе "Спартака" в составе девяти футболистов. Позже к команде присоединятся остальные игроки, сообщает пресс-служба аргентинской федерации футбола.

В расположении красно-белых сборная Аргентины проведёт одну полностью открытую для прессы тренировку, четыре тренировки, которые будут открыты для СМИ только первые 15 минут, а также четыре закрытых от журналистов занятия.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 14:38
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№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Впринципе хороший вариант тренероваться в тарасовке,а базу в тушино сдавать всяким аргентиносам)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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