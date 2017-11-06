Стал известен дизайн формы сборной Аргентины на ЧМ-2018

Компания adidas представила форму сборной Аргентины на чемпионат мира в России."Форма сборной создана в честь 125-летнего юбилея Ассоциации футбола Аргентины. Футболка в знаковую бело-голубую полоску украшена вышитой эмблемой на груди – лавровые ветви, один из основных элементов герба страны, огибающие логотип AFA. Над эмблемой располагаются две золотые звезды в честь двух побед на чемпионатах мира.Футболка также украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, символизирующего важную веху в футбольной истории Аргентины", – говорится в пресс-релизе adidas.