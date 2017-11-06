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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Стал известен дизайн формы сборной Аргентины на ЧМ-2018
Компания adidas представила форму сборной Аргентины на чемпионат мира в России.
"Форма сборной создана в честь 125-летнего юбилея Ассоциации футбола Аргентины. Футболка в знаковую бело-голубую полоску украшена вышитой эмблемой на груди – лавровые ветви, один из основных элементов герба страны, огибающие логотип AFA. Над эмблемой располагаются две золотые звезды в честь двух побед на чемпионатах мира.
Футболка также украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, символизирующего важную веху в футбольной истории Аргентины", – говорится в пресс-релизе adidas.
Sports.ru
"Форма сборной создана в честь 125-летнего юбилея Ассоциации футбола Аргентины. Футболка в знаковую бело-голубую полоску украшена вышитой эмблемой на груди – лавровые ветви, один из основных элементов герба страны, огибающие логотип AFA. Над эмблемой располагаются две золотые звезды в честь двух побед на чемпионатах мира.
Футболка также украшена тисненым изображением из лавровых ветвей и числа 125, символизирующего важную веху в футбольной истории Аргентины", – говорится в пресс-релизе adidas.
Sports.ru
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