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Лионель Месси не принял участие в тренировке сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргенитины Лионель Месси пропустил первое тренировочное занятие национальной команды в преддверии матча против сборной России.

Сообщается, что кроме Месси тренировку пропустил его партнер по "Барселоне" Хавьер Маскерано.

Вместе со взрослой сборной в тренировках принимали участие игроки молодежного состава команды Аргентины в возрасте не старше 21 года.

Контрольная встреча Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Начало — в 16:00 по московскому времени.

"Газета.ру"
Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 21:07
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