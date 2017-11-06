Лионель Месси не принял участие в тренировке сборной Аргентины

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргенитины Лионель Месси пропустил первое тренировочное занятие национальной команды в преддверии матча против сборной России.Сообщается, что кроме Месси тренировку пропустил его партнер по "Барселоне" Хавьер Маскерано.Вместе со взрослой сборной в тренировках принимали участие игроки молодежного состава команды Аргентины в возрасте не старше 21 года.Контрольная встреча Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Начало — в 16:00 по московскому времени.