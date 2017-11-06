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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лионель Месси не принял участие в тренировке сборной Аргентины
Нападающий "Барселоны" и сборной Аргенитины Лионель Месси пропустил первое тренировочное занятие национальной команды в преддверии матча против сборной России.
Сообщается, что кроме Месси тренировку пропустил его партнер по "Барселоне" Хавьер Маскерано.
Вместе со взрослой сборной в тренировках принимали участие игроки молодежного состава команды Аргентины в возрасте не старше 21 года.
Контрольная встреча Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Начало — в 16:00 по московскому времени.
"Газета.ру"
Сообщается, что кроме Месси тренировку пропустил его партнер по "Барселоне" Хавьер Маскерано.
Вместе со взрослой сборной в тренировках принимали участие игроки молодежного состава команды Аргентины в возрасте не старше 21 года.
Контрольная встреча Россия — Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Начало — в 16:00 по московскому времени.
"Газета.ру"
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