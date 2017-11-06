Роберто Манчини: Россия прекрасно проведет чемпионат мира

Главный тренер Санкт-Петербургского "Зенита" Роберто Манчини рассказал, как чувствует себя в России, сообщает FC Inter 1908."Мне комфортно в России, Санкт-Петербург — красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой. Думаю, Россия прекрасно проведет чемпионат мира, поскольку страна хорошо к нему подготовилась. Турнир примут удивительные арены", — сказал Манчини.