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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберто Манчини: Россия прекрасно проведет чемпионат мира
Главный тренер Санкт-Петербургского "Зенита" Роберто Манчини рассказал, как чувствует себя в России, сообщает FC Inter 1908.
"Мне комфортно в России, Санкт-Петербург — красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой. Думаю, Россия прекрасно проведет чемпионат мира, поскольку страна хорошо к нему подготовилась. Турнир примут удивительные арены", — сказал Манчини.
"Газета.ру"
"Мне комфортно в России, Санкт-Петербург — красивый город. Я оказался в большом клубе, у которого прекрасная инфраструктура и современный стадион. Посмотрим, что будет зимой. Думаю, Россия прекрасно проведет чемпионат мира, поскольку страна хорошо к нему подготовилась. Турнир примут удивительные арены", — сказал Манчини.
"Газета.ру"
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