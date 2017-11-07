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Джефферсон Фарфан: перуанцы не будут фаворитами в матчах с Новой Зеландией

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал тот факт, что в стыковых матчах с Новой Зеландией перуанцам не поможет Паоло Герреро из-за дисквалификации после положительной допинг-пробы.

"Это был тяжелый удар, но мы все поддерживаем Герреро. Болельщики тоже его поддерживают. Лично я с Герреро разговаривал, но содержание беседы останется между нами. В матчах с Новой Зеландией мы не будем фаворитами. Просто надеемся сделать все возможное и добиться положительного результата. Команда сосредоточена на своих задачах", - цитирует Фарфана Depor.
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 01:14
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