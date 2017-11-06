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Себастьян Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси не получал официального вызова в сборную Аргентины, сообщает "Спорт-Экспресс".

Форвард сейчас действительно находится в Москве он поехал туда только ради того, чтобы повидаться с товарищами из национальной команды.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.
Теги: Дриусси Сборная Аргентины
Сегодня, 22:16
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