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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ФИФА будет сотрудничать с FIFPro (1)
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Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (5)
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (5)
Себастьян Дриусси не получал вызова в сборную Аргентины
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси не получал официального вызова в сборную Аргентины, сообщает "Спорт-Экспресс".
Форвард сейчас действительно находится в Москве он поехал туда только ради того, чтобы повидаться с товарищами из национальной команды.
Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.
Форвард сейчас действительно находится в Москве он поехал туда только ради того, чтобы повидаться с товарищами из национальной команды.
Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Аргентинцы в этот же день сыграют с Нигерией в Краснодаре.
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