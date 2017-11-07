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Глава комитета по этике РФС удивлен критикой Виктора Гончаренко в адрес Сергея Карасева

Критика со стороны главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитра Сергея Карасева неожиданна и переходит границы этических норм, заявил глава комитета по этике РФС Семен Андреев.

В воскресенье состоялся матч 16-го тура чемпионата России между столичными "Локомотивом" и ЦСКА, главным арбитром которого был Карасев. На 49-й минуте игры судья удалил полузащитника армейцев Хетага Хосонова, а на 75-й минуте назначил пенальти в ворота ЦСКА. Матч завершился вничью 2:2.

"Высказывания Гончаренко были несколько неожиданные. Ранее уже были такие случаи от этого тренера, но как-то поспокойнее, а вчера он немного вышел за пределы этических норм. Считаю, что так поступать главному тренеру нельзя", - цитирует Андреева ТАСС.

"Комитет рассмотрит поведение Гончаренко, как только появятся соответствующие заявки от руководства [РФС]", - добавил собеседник агентства.
Теги: Гончаренко Карасев
Сегодня, 00:36
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