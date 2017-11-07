Опрос:

Новости партнеров

Аргентина провела первую тренировку в Москве, Месси охраняет личный отряд СОБР

Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве в преддверии матча против национальной команды России.

Аргентинцы тренировались на новой базе "Спартака" в Тушино, неподалеку от стадиона "Открытие Арена".

Лионель Месси тренировался вместе с командой.

Как сообщает "Чемпионат.сом", лидера аргентинцев в столице России персонально охраняют сотрудники СОБР.

Теги: Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 16:17
Напечатать
9
(0)
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Месси охраняет личный отряд СОБР

От кого? От бухого Мутко который личной майкой-алкоголичкой лезет меняться?
-Виталь Лэонтыч, ну хаватить уже.. это ж-Мэсси..


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 17:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А танки где?! Что за халатность...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 17:19) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ооо! сенсация месси пошел в сортир!
Регистрация: 26.04.2017
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oblom
А почему не за Дзюбу?Он вроде тоже на девку не похож и не коротышка

и вице-капитан. шутник-затейник. такие нейтралам нравятся))


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: oblom (Сегодня, 16:54) #
  • +1
  •  (5)

нетрал,
А почему не за Дзюбу?Он вроде тоже на девку не похож и не коротышка.
Регистрация: 11.02.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: нетрал
дерьмо мелкое...

Ну ты то дерьмо крупное, просто мразина.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 16:39) #
  • -2
  •  (6)
online

Боится , что в зеньку украдут
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 16:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
ни Месси, ни СОБРа не увидел
Регистрация: 17.10.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
так вещают, будто Фидель приехал


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.