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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев (6)
Аргентина провела первую тренировку в Москве, Месси охраняет личный отряд СОБР
Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве в преддверии матча против национальной команды России.
Аргентинцы тренировались на новой базе "Спартака" в Тушино, неподалеку от стадиона "Открытие Арена".
Лионель Месси тренировался вместе с командой.
Как сообщает "Чемпионат.сом", лидера аргентинцев в столице России персонально охраняют сотрудники СОБР.
Аргентинцы тренировались на новой базе "Спартака" в Тушино, неподалеку от стадиона "Открытие Арена".
Лионель Месси тренировался вместе с командой.
Как сообщает "Чемпионат.сом", лидера аргентинцев в столице России персонально охраняют сотрудники СОБР.
[SELECCI?N MAYOR] As? regresaba al hotel @Argentina tras la actividad matutina del martes. ?Gracias a todos los hinchas por el cari?o! ?? pic.twitter.com/2wKK5eq1Zp— Selecci?n Argentina (@Argentina) November 7, 2017
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