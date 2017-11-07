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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Полиция Кубани передает опыт работы на больших мероприятиях регионам, где пройдет ЧМ-2018
Полицейские из регионов РФ, которые примут в 2018 году чемпионат мира, приезжают в Краснодарский край, чтобы перенять опыт коллег, уже участвовавших в организации крупных международных мероприятий, сообщил во вторник журналистам глава регионального управления полиции Владимир Виневский.
"Есть определенная наработанная практика, сотрудники у нас уже имеют опыт работы на больших мероприятиях. Сотрудники, которые привлекались из других регионов, где еще не построены стадионы [к чемпионату мира], приехали, посмотрели, как работать", - сказал он.
Виневский напомнил, что сотрудники краснодарского управления МВД обеспечивали безопасность таких мероприятий, как Олимпийские игры и Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А система работы с болельщиками была отработана во время Кубка конфедераций.
"Футбольные фанаты - это непредсказуемые люди. Но им выдается паспорт болельщика, в нем фиксируется необходимая информация о человеке, например, нарушения при пересечении границы. И это дает нам возможность работать на упреждение", - пояснил глава кубанской полиции.
Он также отметил, что действия во время масштабных мероприятий в Сочи отработаны и полицией, и другими правоохранительными органами.
ТАСС
"Есть определенная наработанная практика, сотрудники у нас уже имеют опыт работы на больших мероприятиях. Сотрудники, которые привлекались из других регионов, где еще не построены стадионы [к чемпионату мира], приехали, посмотрели, как работать", - сказал он.
Виневский напомнил, что сотрудники краснодарского управления МВД обеспечивали безопасность таких мероприятий, как Олимпийские игры и Всемирный фестиваль молодежи и студентов. А система работы с болельщиками была отработана во время Кубка конфедераций.
"Футбольные фанаты - это непредсказуемые люди. Но им выдается паспорт болельщика, в нем фиксируется необходимая информация о человеке, например, нарушения при пересечении границы. И это дает нам возможность работать на упреждение", - пояснил глава кубанской полиции.
Он также отметил, что действия во время масштабных мероприятий в Сочи отработаны и полицией, и другими правоохранительными органами.
ТАСС
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