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Евгений Бушманов: я уверен в Жигулеве, так как он проходил с нами все сборы

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов уверен в полузащитнике Илье Жигулеве, который получает мало игровой практики в "Краснодаре".

"Я уверен в Жигулеве, так как он проходил с нами все сборы. Да, у него сейчас не так много игровой практики в "Краснодаре" по разным причинам, но в первую очередь потому, что команда вылетела из еврокубков, отсюда матчей меньше, а обойма в клубе большая. Но у Ильи большой потенциал, я уверен, чтобы он будет играть, в том числе и в клубе.

Мы давно следили за Михаилом Лысовым, когда он еще играл весной. Сейчас он провел несколько игр и видно, что парень растет и прибавляет. Мы рады такому обстоятельству, что молодые игроки появляются и играют на уровне Российской футбольной премьер-лиги, плюс сейчас "Локомотив" идет на первом месте. Мы фавориты в игре с командой Армении, нам нужно много атаковать, при этом создавать моменты и реализовывать их. Тогда все будет нормально", - цитирует Бушманова ТАСС.
Теги: Бушманов Жигулев Молодежная сборная России
Сегодня, 22:08
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