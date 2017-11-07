Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:09
Игорь Денисов: ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Меня в сборной не будет (45)
Игорь Денисов: ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Меня в сборной не будет (45)
18:07
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме (4)
Далер Кузяев: Рамзан Кадыров - хороший футболист, человек спортивный, – себя держит в отличной форме (4)
13:27
Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов (видео) (2)
Федор Кудряшов: интересно будет сыграть против Месси, он один как пять футболистов (видео) (2)
Евгений Бушманов: я уверен в Жигулеве, так как он проходил с нами все сборы
Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов уверен в полузащитнике Илье Жигулеве, который получает мало игровой практики в "Краснодаре".
"Я уверен в Жигулеве, так как он проходил с нами все сборы. Да, у него сейчас не так много игровой практики в "Краснодаре" по разным причинам, но в первую очередь потому, что команда вылетела из еврокубков, отсюда матчей меньше, а обойма в клубе большая. Но у Ильи большой потенциал, я уверен, чтобы он будет играть, в том числе и в клубе.
Мы давно следили за Михаилом Лысовым, когда он еще играл весной. Сейчас он провел несколько игр и видно, что парень растет и прибавляет. Мы рады такому обстоятельству, что молодые игроки появляются и играют на уровне Российской футбольной премьер-лиги, плюс сейчас "Локомотив" идет на первом месте. Мы фавориты в игре с командой Армении, нам нужно много атаковать, при этом создавать моменты и реализовывать их. Тогда все будет нормально", - цитирует Бушманова ТАСС.
"Я уверен в Жигулеве, так как он проходил с нами все сборы. Да, у него сейчас не так много игровой практики в "Краснодаре" по разным причинам, но в первую очередь потому, что команда вылетела из еврокубков, отсюда матчей меньше, а обойма в клубе большая. Но у Ильи большой потенциал, я уверен, чтобы он будет играть, в том числе и в клубе.
Мы давно следили за Михаилом Лысовым, когда он еще играл весной. Сейчас он провел несколько игр и видно, что парень растет и прибавляет. Мы рады такому обстоятельству, что молодые игроки появляются и играют на уровне Российской футбольной премьер-лиги, плюс сейчас "Локомотив" идет на первом месте. Мы фавориты в игре с командой Армении, нам нужно много атаковать, при этом создавать моменты и реализовывать их. Тогда все будет нормально", - цитирует Бушманова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.