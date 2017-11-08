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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Более 22 тысяч жителей Саратова увидели Кубок чемпионата мира
Более 22 тысяч жителей области увидели кубок чемпионата мира-2018 в Саратове, сообщает Welcome2018.
Трофей прибыл в город 1 ноября и был доступен 2, а также с 4 по 6 ноября.
Кроме того, кубок привозили в Саратовский государственный университет, ФОК "Юбилейный" и в ДЮСШ в Энгельсе.
7 ноября кубок и вся организационная группа направились в следующий город тура – Волгоград, где трофей пробудет с 11 по 12 ноября.
Ранее кубок уже успел побывать в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске и Воронеже.
После Саратова трофей посетит еще три города: Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
Трофей прибыл в город 1 ноября и был доступен 2, а также с 4 по 6 ноября.
Кроме того, кубок привозили в Саратовский государственный университет, ФОК "Юбилейный" и в ДЮСШ в Энгельсе.
7 ноября кубок и вся организационная группа направились в следующий город тура – Волгоград, где трофей пробудет с 11 по 12 ноября.
Ранее кубок уже успел побывать в Красноярске, Омске, Челябинске, Уфе, Перми, Пензе, Саранске, Ярославле, Калининграде, Туле, Курске и Воронеже.
После Саратова трофей посетит еще три города: Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года официальный Кубок отправится в международное путешествие и вернется в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
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