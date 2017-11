Елена Исинбаева встретила кубок ЧМ-2018 в Волгограде

Друзья, Кубок Чемпионата мира FIFA уже в нашем славном городе-герое Волгограде! Только что прошла пресс-конференция, посвящённая этому знаменательному событию! Благодаря компании Coca-Cola, этот заветный трофей каждый житель города Волгограда сможет увидеть и сфотографироваться с ним - 9 ноября в сквере "Семейный" и 11-12 ноября в ТРК "Комсомолл". Dear friends, the FIFA World Cup is already in our glorious hero city Volgograd! A press conference devoted to this momentous event just passed! Thanks to the company Coca-Cola, this coveted trophy every inhabitant of the city of Volgograd will be able to see and take a picture with it - November 9 in the park "Family" and November 11-12 at the TRC "Komsomol". # Russia2018 # volgograd2018 #isinbaeva # Russia2018 # Volgograd2018 #FIFA #Russia2018 #volgograd2018 #isinbaeva #Россия2018 #Волгоград2018 #FIFA

