Роман Нойштедтер: с Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер отметил, что он освоился в национальной команде.– Конечно, освоился, - сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - Пацаны нормально ко мне относятся. Смеемся на тренировках. В первый раз было тяжело – не знал игроков, не выступал с ними ни в одной лиге, ни в одном клубе.– Со Смоловым. иногда переписываемся. Больше всего, по бундеслиге, знаю Рауша. С остальными тоже общаюсь. С Джикией много смеемся. С Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя.