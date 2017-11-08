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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Роман Нойштедтер: с Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя
Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер отметил, что он освоился в национальной команде.
– Как вы освоились в сборной?
– Конечно, освоился, - сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - Пацаны нормально ко мне относятся. Смеемся на тренировках. В первый раз было тяжело – не знал игроков, не выступал с ними ни в одной лиге, ни в одном клубе.
– С кем больше всего общаетесь в сборной?
– Со Смоловым. иногда переписываемся. Больше всего, по бундеслиге, знаю Рауша. С остальными тоже общаюсь. С Джикией много смеемся. С Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя.
"Спорт-Экспресс"
– Как вы освоились в сборной?
– Конечно, освоился, - сказал Нойштедтер в интервью во время прямого эфира в "ВКонтакте". - Пацаны нормально ко мне относятся. Смеемся на тренировках. В первый раз было тяжело – не знал игроков, не выступал с ними ни в одной лиге, ни в одном клубе.
– С кем больше всего общаетесь в сборной?
– Со Смоловым. иногда переписываемся. Больше всего, по бундеслиге, знаю Рауша. С остальными тоже общаюсь. С Джикией много смеемся. С Раушем общаемся на русском. На немецком нельзя.
"Спорт-Экспресс"
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