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Основной субподрядчик "Самара Арены" подал иск по хищению порядка 2 млрд руб

Основной субподрядчик строительства "Самара Арены" компания "Татдорстрой" обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в размере порядка двух миллиардов рублей, сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО "Казань".

Как сообщили в пресс-службе ПСО "Казань", компания "Татдорстрой" обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела против генерального директора ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича по факту хищения денежных средств.
"Стальмонтаж-Электросталь" получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании "Татдорстрой" свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. "Татдорстрой" напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы", - заявили в пресс-службе ПСО "Казань".

"Мы предполагаем, что компания "Стальмонтаж-Электросталь" специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе "Самара Арена", уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками", - говорится в ответе ПСО "Казань" на запрос корреспондента "Р-Спорт".

Как сообщили в ПСО "Казань", сейчас строительные работы ведутся по скорректированному графику и завершатся в декабре 2017 года. "Компания "Стальмонтаж-Электросталь" сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций. Генподрядчику пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график, - отметил генподрядчик стадиона. - В настоящее время на стадионе ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг", - также говорится в сообщении компании.
Сегодня, 19:29
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№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сдается, очередной распил. Какому-то ОгО-гО перечисляют 2,6 лярдов. Из которых он успевает отработать чуть больше 3% и объявляет себя банкротом. Я бы покапался в сейфах у основного подрядчика тоже.
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 19:51) #
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пока расстреливать не будут, воровать меньше не станут. Несколько показательных расстрелов, например губернатора Хорошавина (особо крупный размер хищения) или подполковника Закхарченко, может радикально изменить ситуацию в лучшую сторону, а можно в качестве замены расстрелу ввести членовредительство, к примеру отрубка кистей рук...Тоже нормальный вариант.
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пока не будут посадок на 15-20 лет с конфискацией, воровать меньше не станут.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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