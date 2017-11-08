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Основной субподрядчик "Самара Арены" подал иск по хищению порядка 2 млрд руб
Основной субподрядчик строительства "Самара Арены" компания "Татдорстрой" обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств в размере порядка двух миллиардов рублей, сообщили "Р-Спорт" в пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО "Казань".
Как сообщили в пресс-службе ПСО "Казань", компания "Татдорстрой" обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела против генерального директора ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича по факту хищения денежных средств.
"Стальмонтаж-Электросталь" получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании "Татдорстрой" свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. "Татдорстрой" напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы", - заявили в пресс-службе ПСО "Казань".
"Мы предполагаем, что компания "Стальмонтаж-Электросталь" специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе "Самара Арена", уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками", - говорится в ответе ПСО "Казань" на запрос корреспондента "Р-Спорт".
Как сообщили в ПСО "Казань", сейчас строительные работы ведутся по скорректированному графику и завершатся в декабре 2017 года. "Компания "Стальмонтаж-Электросталь" сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций. Генподрядчику пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график, - отметил генподрядчик стадиона. - В настоящее время на стадионе ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг", - также говорится в сообщении компании.
Как сообщили в пресс-службе ПСО "Казань", компания "Татдорстрой" обратилась с заявлением о возбуждении уголовного дела против генерального директора ООО "Стальмонтаж-Электросталь" Сергея Уласевича по факту хищения денежных средств.
"Стальмонтаж-Электросталь" получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании "Татдорстрой" свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. "Татдорстрой" напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы", - заявили в пресс-службе ПСО "Казань".
"Мы предполагаем, что компания "Стальмонтаж-Электросталь" специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе "Самара Арена", уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками", - говорится в ответе ПСО "Казань" на запрос корреспондента "Р-Спорт".
Как сообщили в ПСО "Казань", сейчас строительные работы ведутся по скорректированному графику и завершатся в декабре 2017 года. "Компания "Стальмонтаж-Электросталь" сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций. Генподрядчику пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график, - отметил генподрядчик стадиона. - В настоящее время на стадионе ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг", - также говорится в сообщении компании.
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