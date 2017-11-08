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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Нижегородской области разработали более 20 турмаршрутов для гостей ЧМ-2018
Власти Нижегородской области подготовили более 20 туристических маршрутов для гостей ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
"Мы занимаемся формированием межрегиональных туров, в основном из Москвы в Нижний Новгород и далее в город, где будет проходить очередная игра, – сказал Никитин. – Также готовим пешеходные и автобусно-пешеходные экскурсии по Нижнему Новгороду. Предварительно нами разработано более 20 маршрутов с посещением города и туристических центров области".
Как отметил Никитин, гостям предложат маршруты "Футбол в столице Великой Волги", "Футбол и город крылатой мечты – Чкаловск", "Футбол и столица Золотой Хохломы Семенов" и другие. Их продолжительность составит от одного до четырех дней.
"Экскурсионное сопровождение по Нижнему Новгороду предусматривает два вида программ: автобусно-пешеходную экскурсию и пешеходные маршруты по верхней исторической части города. Болельщики могут воспользоваться услугами экскурсоводов на пяти пешеходных маршрутах, подготовленных с учетом расположения фан-зоны Чемпионата мира.
Путешествовать по маршрутам можно будет как в сопровождении экскурсоводов, так и с помощью карт и мобильных приложений", – добавил он.
"Мы занимаемся формированием межрегиональных туров, в основном из Москвы в Нижний Новгород и далее в город, где будет проходить очередная игра, – сказал Никитин. – Также готовим пешеходные и автобусно-пешеходные экскурсии по Нижнему Новгороду. Предварительно нами разработано более 20 маршрутов с посещением города и туристических центров области".
Как отметил Никитин, гостям предложат маршруты "Футбол в столице Великой Волги", "Футбол и город крылатой мечты – Чкаловск", "Футбол и столица Золотой Хохломы Семенов" и другие. Их продолжительность составит от одного до четырех дней.
"Экскурсионное сопровождение по Нижнему Новгороду предусматривает два вида программ: автобусно-пешеходную экскурсию и пешеходные маршруты по верхней исторической части города. Болельщики могут воспользоваться услугами экскурсоводов на пяти пешеходных маршрутах, подготовленных с учетом расположения фан-зоны Чемпионата мира.
Путешествовать по маршрутам можно будет как в сопровождении экскурсоводов, так и с помощью карт и мобильных приложений", – добавил он.
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