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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Десять речных кабриолетов запустят по Москве-реке перед ЧМ-2018
Столичные власти запустят десять речных трамваев в преддверии ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий Чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача - создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется разработать как пешие маршруты, так и автобусные экскурсионные туры, а также задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов", - сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Новые речные суда будут окрашены в яркие цвета. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей. Все водные трамваи вместимостью 44 пассажира оснастят аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей. Речные кабриолеты будут останавливаться у семи причалов, в том числе возле парка "Зарядье" и спорткомплекса "Лужники", интервал движения составит полчаса.
"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий Чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача - создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется разработать как пешие маршруты, так и автобусные экскурсионные туры, а также задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов", - сказал руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Новые речные суда будут окрашены в яркие цвета. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей. Все водные трамваи вместимостью 44 пассажира оснастят аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей. Речные кабриолеты будут останавливаться у семи причалов, в том числе возле парка "Зарядье" и спорткомплекса "Лужники", интервал движения составит полчаса.
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