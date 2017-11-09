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Совет ФИФА по правам человека призывает изучить трагедии при строительстве объектов ЧМ-2018

Независимый консультативный совет по правам человека рекомендовал ФИФА усилить контроль за охраной труда на завершающей стадии строительства стадионов чемпионата мира 2018 года.

В марте ФИФА объявила о создании консультативного совета, который занимается вопросами, связанными с правами человека. В него вошли восемь экспертов в этой области из ООН, бизнеса, профсоюзов и представителей гражданского общества.

"Совет рекомендует, чтобы ФИФА в первую очередь выявляла основные причины серьезных инцидентов и оценивала общую эффективность системы мониторинга. В последние месяцы ФИФА предприняла ряд шагов в этом направлении. Обсуждение серьезных инцидентов и их причин является неотъемлемой частью инспекционных визитов и дополнительным обязательством в отношениях между ФИФА и соответствующими компаниями. Кроме того, ФИФА опубликовала данные об эффективности системы, основанной на подробных отчетах об инспекциях, подготовленных Клинским институтом охраны и условий труда", - говорится в докладе совета.

ФИФА
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да-да, перед ЧМ 2014 в Бразилии зорко наблюдали за правами человека.
А уж в ЮАР проходу не было от этих экспертов! smile


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Говорю что думаю.
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Регистрация: 19.09.2011
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