Совет ФИФА по правам человека призывает изучить трагедии при строительстве объектов ЧМ-2018

Независимый консультативный совет по правам человека рекомендовал ФИФА усилить контроль за охраной труда на завершающей стадии строительства стадионов чемпионата мира 2018 года.В марте ФИФА объявила о создании консультативного совета, который занимается вопросами, связанными с правами человека. В него вошли восемь экспертов в этой области из ООН, бизнеса, профсоюзов и представителей гражданского общества."Совет рекомендует, чтобы ФИФА в первую очередь выявляла основные причины серьезных инцидентов и оценивала общую эффективность системы мониторинга. В последние месяцы ФИФА предприняла ряд шагов в этом направлении. Обсуждение серьезных инцидентов и их причин является неотъемлемой частью инспекционных визитов и дополнительным обязательством в отношениях между ФИФА и соответствующими компаниями. Кроме того, ФИФА опубликовала данные об эффективности системы, основанной на подробных отчетах об инспекциях, подготовленных Клинским институтом охраны и условий труда", - говорится в докладе совета.