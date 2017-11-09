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Игорь Акинфеев: хочется приносить болельщикам радость и чтобы люди всегда жили в празднике

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в преддверии товарищеского матча с командой Аргентины и за несколько месяцев до старта чемпионата мира 2018 года, который пройдёт следующим летом в России, выразил благодарность болельщикам национальной команды.

"Хочется действительно приносить радость и чтобы люди всегда жили в празднике. Понятно, что это не всегда получится, но, думаю, пришёл черёд нашего народа, чтобы они действительно порадовались, как это было в 2008 году. Футбол создан для народа, и футболист играет не только для себя. Мы всегда благодарны нашему народу", — сказал Акинфеев в эфире Первого канала.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев Сборная России
Сегодня, 20:34
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