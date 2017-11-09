Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Более половины гостиниц в Москве забронированы на период проведения ЧМ-2018

Свыше половины гостиниц в столице забронированы на время проведения ЧМ-2018, более чем за полгода до старта соревнований. Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"На сегодняшний день уже 60% отелей заполнено на период проведения чемпионата мира", - сказал он.
Вчера, 23:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.