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Сотрудников МВД могут разместить в ряде студенческих общежитий в ходе ЧМ-2018

Ряд вузов заключают контракты на размещение сотрудников МВД, которых задействуют для обеспечения правопорядка в период проведения чемпионата мира в 2018 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"По поручению правительства РФ Минобрнауки России разработало и направило в ряд подведомственных образовательных организаций рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения чемпионата мира по футболу для реализации условий комфортного учебного процесса. Также ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников в вузовских общежитиях для обеспечения порядка в период проведения чемпионата", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что рекомендации составлены с учетом всех требований и норм законодательства в сфере образования и соблюдением всех прав студентов. "Подчеркнем, что размещение будет проходить за счет средств территориальных органов МВД, не затрагивая бюджеты организаций на образовательный процесс, и все права студентов будут также соблюдены", - заключили в Минобрнауки.
Вчера, 23:35
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