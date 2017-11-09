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Алексей Сорокин: в названии мяча ЧМ-2018 есть не только связь с историей, но и современные нотки

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что в официальном мяче ЧМ-2018 есть связь с историей. Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, имеет бесшовную основу с черно-белыми вкраплениями.

"Симпатичный мяч, в названии ("Телстар 18") есть не только связь с историей, но и современные нотки. В форме сборной России тоже присутствуют ретро-элементы. Это связь с историей, упор на футбольное наследие", - цитирует Сорокина ТАСС.
Теги: Сорокин
Вчера, 23:42
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