ОАЭ хочет помешать Катару принять чемпионат мира 2022 года

Объединенные Арабские Эмираты готовятся ввести санкции в отношении правительства Катара с целью помешать провести чемпионат мира по футболу в 2022 году, сообщает The Intercept.ОАЭ готовит проект, согласно которому с использованием определенных манипуляций с облигациями будет организован обвал валюты Катара. Таким образом, по бюджету страны будет нанесен серьезный удар, что сильно отразится на организации чемпионата мира по футболу 2022 года.Схема представляет собой снижение стоимость ценных бумаг и облигаций Катара, которое повлечет за собой финансовый кризис в стране.Воздействие на катарскую экономику с использованием финансовых манипуляций станет нарушением традиционных норм дипломатии, что может спровоцировать военный конфликт.