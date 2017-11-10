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Михаил Дегтярев назвал провокацией подачу информации о выселении студентов во время ЧМ-2018

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал провокацией отдельных СМИ подачу информации о выселении студентов из общежитий во время чемпионата мира 2018 года.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что студентам вузов в ряде городов, принимающих турнир, грозит массовое выселение из общежитий. Вместо них места в общежитиях, по информации издания, займут сотрудники Росгвардии и полиции.

"Такая подача информации является очередной провокацией либерально настроенных СМИ. Их целью служит раскачивание конфликтной ситуации и социального недовольства в обществе. На самом же деле, данная практика существует уже давно и широко распространена. Есть определенные договорные отношения, - продолжил Дегтярев. - Когда в регионы на масштабные мероприятия приезжает большое количество гостей, местные вузы зачастую предлагают использовать для их расселения свои общежития. Поэтому я призываю всех горожан и жителей регионов России, в которых пройдут мероприятия ЧМ-2018, с уважением относиться к прибывающим гостям – не только к болельщикам, но и сотрудникам правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность при проведении матчей", - цитирует Дегтярева "Р-Спорт".
Теги: Дегтярев
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