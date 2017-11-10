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Делегация сборной Аргентины посетила стадион "Спартака"

Делегация сборной Аргентины посетила с экскурсией московский "Стадион Спартак", который летом примет пять матчей ЧМ-2018.

Гостям из Южной Америки показали подтрибунные помещения, конференц-залы, раздевалки, массажные комнаты и Зал славы "Спартака", сообщает welcome2018.com.
Теги: Сборная Аргентины Спартак
Сегодня, 16:43
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