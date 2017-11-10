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В Москве в день матча Россия - Аргентина перекроют несколько улиц

В Москве в связи с проведением товарищеского матча между сборными России и Аргентины в районе стадиона "Лужники" будет изменена схема движения.

Изменения будут действовать в день игры – с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября.

Жителям домов в ограниченной для проезда транспорта зоне выдадут специальные пропуска. Владельцам резидентных парковочных разрешений пропуска принесут прямо в квартиру в пятницу. Остальные жители для получения пропуска должны будут обратиться в специально созданные штабы на Пречистенке и Доватора.

В общей сложности изменения коснутся 15 участков улично-дорожной сети.

Официальный сайт Центра организации дорожного движения
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 19:05
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
выселят всех студентов, отключат воду, газ и свет
Регистрация: 18.08.2013
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