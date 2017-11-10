В Москве в день матча Россия - Аргентина перекроют несколько улиц

В Москве в связи с проведением товарищеского матча между сборными России и Аргентины в районе стадиона "Лужники" будет изменена схема движения.Изменения будут действовать в день игры – с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября.Жителям домов в ограниченной для проезда транспорта зоне выдадут специальные пропуска. Владельцам резидентных парковочных разрешений пропуска принесут прямо в квартиру в пятницу. Остальные жители для получения пропуска должны будут обратиться в специально созданные штабы на Пречистенке и Доватора.В общей сложности изменения коснутся 15 участков улично-дорожной сети.