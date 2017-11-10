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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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На матч Россия - Аргентина продано около 77 тысяч билетов
Около 77 тысяч билетов на данный момент продано на контрольный матч между сборными России и Аргентины, сообщил руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.
Встреча состоится в субботу на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 16:00 мск. Этот матч станет первым на арене после ее реконструкции к играм чемпионата мира-2018 в России. Вместимость обновленного стадиона составляет 81 тысячу зрителей.
"Р-Спорт"
Встреча состоится в субботу на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 16:00 мск. Этот матч станет первым на арене после ее реконструкции к играм чемпионата мира-2018 в России. Вместимость обновленного стадиона составляет 81 тысячу зрителей.
"Р-Спорт"
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