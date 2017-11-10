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На матч Россия - Аргентина продано около 77 тысяч билетов

Около 77 тысяч билетов на данный момент продано на контрольный матч между сборными России и Аргентины, сообщил руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.

Встреча состоится в субботу на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 16:00 мск. Этот матч станет первым на арене после ее реконструкции к играм чемпионата мира-2018 в России. Вместимость обновленного стадиона составляет 81 тысячу зрителей.

"Р-Спорт"
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 19:11
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(0)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Поболею за наших. За аргентинцев.

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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Поболею за наших. За аргентинцев.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: PavelTro Екатеринбург (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Урал»
Зачем так пиарить матч который мы всё равно сольём?
Регистрация: 28.08.2015
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