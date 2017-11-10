На матч Россия - Аргентина продано около 77 тысяч билетов

Около 77 тысяч билетов на данный момент продано на контрольный матч между сборными России и Аргентины, сообщил руководитель департамента по информационной политике РФС Игорь Владимиров.Встреча состоится в субботу на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 16:00 мск. Этот матч станет первым на арене после ее реконструкции к играм чемпионата мира-2018 в России. Вместимость обновленного стадиона составляет 81 тысячу зрителей.