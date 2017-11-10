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Зинедин Зидан: я всегда любил Россию, русских, всё, что связано с Россией

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своей любви к России.

"Я очень горд представить здесь этот мяч и быть здесь вместе со всеми игроками, которые приехали сюда. У этого мяча длинная история и увидеть его для нас, любителей футбола – это великолепно. Ну и, потом, он просто очень красивый! "Я всегда любил Россию, русских, всё, что связано с Россией, и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы ещё раз сказать им за это спасибо. Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Сейчас здесь всё по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь", — цитирует Зидана сайт "Первого канала".
Теги: Зидан
Вчера, 23:45
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
был бы в англии говорил бы тоже самое ...про англов ..шаблон написанный..
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сколько ещё таких любителей России появится перед ЧМ? ООООчень много.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
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