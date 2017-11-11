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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Байдачный: да не надо останавливать Месси, пусть народ получит удовольствие
Отечественный тренер Анатолий Байдачный надеется на яркий футбол в контрольном матче сборной России с Аргентиной.
- Сегодня - праздник. Открывается новый стадион. "Лужники"! И я даже не думаю о результате. Хочу, чтобы обе команды показали яркий футбол и доставили удовольствие болельщикам. Не хочется увидеть нудную игру с оглядкой на ворота. Об очках подумаем позже. Они будут нужны чуть потом. Здорово, что встречаемся с одной из лучших сборных мира.
- А аргентинцы будут выкладываться на 100 процентов?
- Это вопрос не ко мне, а к их тренеру. Но, думаю, как профессионалы они должны выйти и не ударить в грязь лицом. А зачем тогда ехали? Мне кажется, сыграют чуть ли не в полную силу.
- Как остановить Месси?
- Да не надо его останавливать! Пусть играет, а народ получит удовольствие от его игры. Нам просто нужно навязать какие-то свои контраргументы. А если думать прежде всего о о том, как остановить Месси, то начнем еще фолить и, не дай бог, травму нанесем. Неправильно это.
- На кого из игроков нашей сборной возлагаете наибольшие надежды?
- Наверное, нельзя сказать, что сейчас в сборной России есть звезды. Вызваны добротные футболисты среднего европейского уровня. Мне кажется, команда Черчесова чем-то напоминает Швецию. Там тоже нет суперзвезд, но скандинавы обыграли Италию. Мне бы хотелось сегодня увидеть коллектив, сплоченный одной идеей и игровой философией.
СЭ
- Сегодня - праздник. Открывается новый стадион. "Лужники"! И я даже не думаю о результате. Хочу, чтобы обе команды показали яркий футбол и доставили удовольствие болельщикам. Не хочется увидеть нудную игру с оглядкой на ворота. Об очках подумаем позже. Они будут нужны чуть потом. Здорово, что встречаемся с одной из лучших сборных мира.
- А аргентинцы будут выкладываться на 100 процентов?
- Это вопрос не ко мне, а к их тренеру. Но, думаю, как профессионалы они должны выйти и не ударить в грязь лицом. А зачем тогда ехали? Мне кажется, сыграют чуть ли не в полную силу.
- Как остановить Месси?
- Да не надо его останавливать! Пусть играет, а народ получит удовольствие от его игры. Нам просто нужно навязать какие-то свои контраргументы. А если думать прежде всего о о том, как остановить Месси, то начнем еще фолить и, не дай бог, травму нанесем. Неправильно это.
- На кого из игроков нашей сборной возлагаете наибольшие надежды?
- Наверное, нельзя сказать, что сейчас в сборной России есть звезды. Вызваны добротные футболисты среднего европейского уровня. Мне кажется, команда Черчесова чем-то напоминает Швецию. Там тоже нет суперзвезд, но скандинавы обыграли Италию. Мне бы хотелось сегодня увидеть коллектив, сплоченный одной идеей и игровой философией.
СЭ
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