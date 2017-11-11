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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Курсы русского языка для болельщиков откроются в Аргентине в преддверии ЧМ-2018
Представительство Россотрудничества в Аргентине запускает экспресс-курсы русского языка для аргентинцев, которые собираются поехать на чемпионат мира в Россию в 2018 году. Об этом рассказа ТАСС сотрудница Российского центра науки и культуры (РЦНК) Тамара Евтушенко, внесшая основной вклад в составление учебной программы.
Первый спецкурс стартует 14 ноября и продлится месяц. "Он рассчитан в основном на тех, кто поедет в Россию и хочет получить какие-то базовые знания. Они научатся читать на русском, особое внимание будет уделено тематике футбола", - сказала Евтушенко. Слушатели также освоят основные фразы, необходимые для того, чтобы сориентироваться в городе, кроме того, в рамках курса болельщикам расскажут о городах, которые будут принимать матчи чемпионата.
Следующий курс русского языка для болельщиков продлится с февраля по май. "Это уже для тех, кто хочет побольше узнать, научиться общаться на бытовом, базовом уровне", - сказала Евтушенко. По ее прогнозам, на курс запишутся не менее 100 человек.
Как отметила сотрудница РЦНК, благодаря ЧМ-2018 аргентинцы проявляют повышенный интерес и к традиционным краткосрочным курсам. Более 150 человек уже записались на летние занятия, слушатели которых не только учат язык, но и знакомятся с русской литературой. "На данный момент у нас очень большое количество постоянных студентов - 250 человек. Совершенно точно будет наплыв вдвое только на начальные курсы", - отметила Евтушенко.
В РЦНК также ожидают, что в этом году больше людей запишется на курсы подготовки к тестированию на знание русского языка как иностранного, которое проводится представительством Россотрудничества совместно со специалистами из Санкт-Петербургского государственного университета. В первом подобном экзамене, состоявшемся в марте прошлого года, приняли участие 38 человек, из них 34 успешно прошли испытание.
Как отметила Евтушенко, в прошлом году многие аргентинцы, изучающие русский язык, побоялись тестирования, но увидев, как проходит экзамен, решились сдать его. Кроме того, РЦНК получил запросы на проведение экзамена из Эквадора, Боливии и Перу. В начале следующего года в здании представительства Россотрудничества в Буэнос-Айресе начнет работу Дом болельщика, в котором можно будет получить паспорт болельщика, посмотреть трансляции матчей или задать возникшие перед поездкой в Россию вопросы.
Первый спецкурс стартует 14 ноября и продлится месяц. "Он рассчитан в основном на тех, кто поедет в Россию и хочет получить какие-то базовые знания. Они научатся читать на русском, особое внимание будет уделено тематике футбола", - сказала Евтушенко. Слушатели также освоят основные фразы, необходимые для того, чтобы сориентироваться в городе, кроме того, в рамках курса болельщикам расскажут о городах, которые будут принимать матчи чемпионата.
Следующий курс русского языка для болельщиков продлится с февраля по май. "Это уже для тех, кто хочет побольше узнать, научиться общаться на бытовом, базовом уровне", - сказала Евтушенко. По ее прогнозам, на курс запишутся не менее 100 человек.
Как отметила сотрудница РЦНК, благодаря ЧМ-2018 аргентинцы проявляют повышенный интерес и к традиционным краткосрочным курсам. Более 150 человек уже записались на летние занятия, слушатели которых не только учат язык, но и знакомятся с русской литературой. "На данный момент у нас очень большое количество постоянных студентов - 250 человек. Совершенно точно будет наплыв вдвое только на начальные курсы", - отметила Евтушенко.
В РЦНК также ожидают, что в этом году больше людей запишется на курсы подготовки к тестированию на знание русского языка как иностранного, которое проводится представительством Россотрудничества совместно со специалистами из Санкт-Петербургского государственного университета. В первом подобном экзамене, состоявшемся в марте прошлого года, приняли участие 38 человек, из них 34 успешно прошли испытание.
Как отметила Евтушенко, в прошлом году многие аргентинцы, изучающие русский язык, побоялись тестирования, но увидев, как проходит экзамен, решились сдать его. Кроме того, РЦНК получил запросы на проведение экзамена из Эквадора, Боливии и Перу. В начале следующего года в здании представительства Россотрудничества в Буэнос-Айресе начнет работу Дом болельщика, в котором можно будет получить паспорт болельщика, посмотреть трансляции матчей или задать возникшие перед поездкой в Россию вопросы.
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