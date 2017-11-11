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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Баринов: "Локомотиву" пора побеждать в чемпионате России
Футболистам "Локомотива" уже пора побеждать в чемпионате России, сейчас команде это вполне по силам, заявил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.
"Лидерство "Локомотива" - это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны", - цитирует Баринова ТАСС.
23 ноября московский "Локомотив" сыграет против датского "Копенгагена" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "РЖД-Арена" и начнется в 21:00 мск. После четырех матчей железнодорожники с 5 очками занимают третье место в группе. По шесть баллов в активе датского "Копенгагена" и молдавского "Шерифа", чешский "Фастав" - четвертый (2).
"Все в команде осознают, что матч против "Копенгагена" является одним из важнейших для "Локомотива" в уходящем году. Нам нужно не только выигрывать встречу против датчан, но и побеждать "Фастав" в Чехии и выходить в плей-офф с первого места из группы. На нас лежит огромная ответственность, и мы постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков результатами", - сказал Баринов.
"Лидерство "Локомотива" - это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны", - цитирует Баринова ТАСС.
23 ноября московский "Локомотив" сыграет против датского "Копенгагена" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе "РЖД-Арена" и начнется в 21:00 мск. После четырех матчей железнодорожники с 5 очками занимают третье место в группе. По шесть баллов в активе датского "Копенгагена" и молдавского "Шерифа", чешский "Фастав" - четвертый (2).
"Все в команде осознают, что матч против "Копенгагена" является одним из важнейших для "Локомотива" в уходящем году. Нам нужно не только выигрывать встречу против датчан, но и побеждать "Фастав" в Чехии и выходить в плей-офф с первого места из группы. На нас лежит огромная ответственность, и мы постараемся сделать все, чтобы порадовать болельщиков результатами", - сказал Баринов.
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