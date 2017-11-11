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Антуан Гризманн: Франция проводит хорошую подготовку к ЧМ-2018

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над Уэльсом в товарищеском матче (2:0).

"Мы хотели показать хорошую игру и порадовать болельщиков. Теперь нам предстоит провести еще один важный матч со сборной Германии. Это хорошая подготовка к лету. Посмотрим какую тактику выберет тренер. Мы отдадим все силы, чтобы попытаться обыграть действующего чемпиона мира", - цитирует Гризманна L'Equipe.
Сегодня, 17:27
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