Марек Гамшик: сборная Украины заслуженно выиграла у Словакии

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Украины (1:2)."Плохой результат для нас, Украина выиграла заслуженно. Начало матча было хорошим, мы забили и контролировали мяч, а оппонент находился под давлением. Но из-за ряда ошибок мы перестали создавать моменты. Поле было тяжелым, мяч иногда шёл не в ту сторону. Мы пробовали варианты, появлялись новые игроки, но всё же мы проиграли", - цитирует Гамшика пресс-служба сборной сайт Футбольного союза страны.