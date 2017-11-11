Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:29
Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев (3)
Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев (3)
09:52
Неймар заплакал после того, как главный тренер сборной Бразилии заступился за него (видео) (5)
Неймар заплакал после того, как главный тренер сборной Бразилии заступился за него (видео) (5)
08:06
Анатолий Бышовец: матч с Аргентиной должен стать праздником, и, я уверен, наши игроки его не испортят (1)
Анатолий Бышовец: матч с Аргентиной должен стать праздником, и, я уверен, наши игроки его не испортят (1)
Матч Россия - Бразилия пройдёт в "Лужниках"
Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится на стадионе "Лужники".
Ранее стало известно, что 23 марта подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют со сборной Бразилии.
Напомним, что в первом матче на обновлённом стадионе сборная России со счётом 0:1 уступила команде Аргентины.
"Чемпионат.сом"
Ранее стало известно, что 23 марта подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют со сборной Бразилии.
Напомним, что в первом матче на обновлённом стадионе сборная России со счётом 0:1 уступила команде Аргентины.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.