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Матч Россия - Бразилия пройдёт в "Лужниках"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Бразилии состоится на стадионе "Лужники".

Ранее стало известно, что 23 марта подопечные Станислава Черчесова в Москве сыграют со сборной Бразилии.

Напомним, что в первом матче на обновлённом стадионе сборная России со счётом 0:1 уступила команде Аргентины.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная России Сборная Аргентины Мутко
Сегодня, 18:23
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