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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Андриевский: спасибо тренерам сборной Украины за доверие - одна мечта сбылась
Одним из дебютантов сборной Украины в матче со Словакией (2:1) стал Александр Андриевский из "Зари". Он заменил Марлоса и отыграл около 15 минут.
"Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие, за то, что дали сыграть за национальную команду. Я счастлив. Запомню этот день на всю жизнь. Одна мечта сбылась, но нужно ставить планку выше. Хочется, чтобы вызывали в сборную и дальше. Дали установку сыграть спокойно, не спешить, придержать мяч, так как мы выигрывали. Удалось довести матч до победы. Отдельно спасибо болельщикам. Приятно играть на таком полном стадионе. Рад, что завершили год победой. Мы доминировали почти весь матч, только начало провалили", - цитирует футболиста terrikon.com.
"Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие, за то, что дали сыграть за национальную команду. Я счастлив. Запомню этот день на всю жизнь. Одна мечта сбылась, но нужно ставить планку выше. Хочется, чтобы вызывали в сборную и дальше. Дали установку сыграть спокойно, не спешить, придержать мяч, так как мы выигрывали. Удалось довести матч до победы. Отдельно спасибо болельщикам. Приятно играть на таком полном стадионе. Рад, что завершили год победой. Мы доминировали почти весь матч, только начало провалили", - цитирует футболиста terrikon.com.
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