Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:57
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (1)
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (1)
19:09
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (16)
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (16)
18:41
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (8)
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (8)
12:29
Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев (3)
Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев (3)
Более 30 тысяч зрителей ожидается на матче Аргентина - Нигерия в Краснодаре
Более 30 тыс. человек ожидается на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет в Краснодаре 14 ноября, передает ТАСС.
Встреча пройдет на арене ФК "Краснодар".
Встреча пройдет на арене ФК "Краснодар".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.