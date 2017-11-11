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Более 30 тысяч зрителей ожидается на матче Аргентина - Нигерия в Краснодаре

Более 30 тыс. человек ожидается на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии, который пройдет в Краснодаре 14 ноября, передает ТАСС.

Встреча пройдет на арене ФК "Краснодар".
Теги: Сборная Аргентины Сборная Нигерии
Сегодня, 19:43
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