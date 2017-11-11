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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Газзаев: игра против Аргентины - одна из лучших по качеству у нашей сборной
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражение национальной команды в матче против Аргентины (0:1).
"В России сегодня был настоящий футбольный праздник - 80 тысяч зрителей, великолепный стадион, отличного качества поле и спарринг со сборной Аргентины, с самым выдающимся игроком в истории футбола в составе. На протяжении 90 минут аргентинцы имели тотальное преимущество в контроле мяча, создании голевых моментов, и только блестящая игра Игоря Акинфеева не позволила Аргентине выиграть с более крупным счетом. Тем не менее я считаю, что за последнее время эта игра - одна из лучших по качеству у нашей сборной. Во всяком случае, оборонительные действия наша сборная выполняла очень организовано и дисциплинировано", - цитирует Газзаева ТАСС.
"В России сегодня был настоящий футбольный праздник - 80 тысяч зрителей, великолепный стадион, отличного качества поле и спарринг со сборной Аргентины, с самым выдающимся игроком в истории футбола в составе. На протяжении 90 минут аргентинцы имели тотальное преимущество в контроле мяча, создании голевых моментов, и только блестящая игра Игоря Акинфеева не позволила Аргентине выиграть с более крупным счетом. Тем не менее я считаю, что за последнее время эта игра - одна из лучших по качеству у нашей сборной. Во всяком случае, оборонительные действия наша сборная выполняла очень организовано и дисциплинировано", - цитирует Газзаева ТАСС.
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