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Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал победу команды в товарищеском матче против России (1:0).

"Матч получился тяжелым. Мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд. Если команда на бумаге не сильнее нас, как было со сборной России, мы не должны расслабляться", - цитирует Ди Марию ТАСС.
Теги: Ди Мария Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 20:15
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 20:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мутко, Жуков и прочии, оказывается сб. России все же слабая команда ? !
Регистрация: 13.08.2012
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