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Денис Глушаков: бывали матчи и получше

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Аргентинцы отдали все силы? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели. Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков, многие пропустили матч из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными. Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих, нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов, нам надо действовать агрессивнее и стараться забивать - все же без голов побед не бывает", - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 21:05
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