Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:15
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
19:57
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (21)
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (21)
19:09
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (34)
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (34)
19:07
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (1)
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (1)
18:41
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Денис Глушаков: бывали матчи и получше
Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче против Аргентины (0:1).
"Аргентинцы отдали все силы? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели. Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков, многие пропустили матч из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными. Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих, нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов, нам надо действовать агрессивнее и стараться забивать - все же без голов побед не бывает", - цитирует Глушакова ТАСС.
"Аргентинцы отдали все силы? Это у них надо спросить, как они себя ощущали. Мы разбирали много матчей сборной Аргентины, смотрели, как действует Месси. Сегодня он играл так же, как и на нарезках, которые мы смотрели. Мы проверяем, пробуем разные сочетания игроков, многие пропустили матч из-за травм. Сейчас мы хотим проверить свои силы в играх с топовыми сборными. Бывали матчи и получше, конечно, но понятно, что у Аргентины хорошая сборная и отличный подбор игроков, особенно нападающих, нам приходилось больше обороняться, поэтому мы довольно мало атаковали. У нас было не так много моментов, нам надо действовать агрессивнее и стараться забивать - все же без голов побед не бывает", - цитирует Глушакова ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.