Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:15
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
19:57
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (20)
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (20)
19:09
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (34)
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (34)
19:07
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (1)
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (1)
18:41
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Матч с аргентинцами стал самой посещаемой домашней игрой сборной России
Товарищеский матч с командой Аргентины установил рекорд посещаемости домашних игр сборной России по футболу, если основываться на официальных данных.
На встрече, состоявшейся в субботу на стадионе "Лужники", присутствовало 78 750 зрителей.
ТАСС
На встрече, состоявшейся в субботу на стадионе "Лужники", присутствовало 78 750 зрителей.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.