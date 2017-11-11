Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матч с аргентинцами стал самой посещаемой домашней игрой сборной России

Товарищеский матч с командой Аргентины установил рекорд посещаемости домашних игр сборной России по футболу, если основываться на официальных данных.

На встрече, состоявшейся в субботу на стадионе "Лужники", присутствовало 78 750 зрителей.

ТАСС
Теги: Сборная России сбор
Сегодня, 21:12
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Все хорошо, люди хотели праздник, а получили очередную унылую игру...без единого опасного момента.
Еще и с трибун выводили как скотов.

Я в Питер))))на Испанию


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.