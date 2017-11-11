Матч с аргентинцами стал самой посещаемой домашней игрой сборной России

Товарищеский матч с командой Аргентины установил рекорд посещаемости домашних игр сборной России по футболу, если основываться на официальных данных.На встрече, состоявшейся в субботу на стадионе "Лужники", присутствовало 78 750 зрителей.