Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на "Зенит-Арене"

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян заключил досудебное соглашение со следствием по делу о хищении при строительстве "Зенит-Арены". Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.В сообщении суда говорится, что Оганесян признал вину. "Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50,480 млн рублей", — отмечается в сообщении.В пресс-службе суда также добавили, что в октябре экс-чиновник обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и признал вину по делу о мошенничестве. Сейчас Оганесян знакомится с материалами дела. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября.На сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщается, что Оганесян "полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба".Оганесян был задержан в Москве в ноябре 2016 года в Москве в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей при обустройстве футбольного стадиона "Зенит-Арена". По версии следствия, деньги были похищены в 2014 году при заключении генподрядчиком ООО "Инжтрансстрой-СПб" с ЗАО "ТДМ" договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.