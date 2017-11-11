Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:15
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
19:57
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (20)
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (20)
19:09
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (34)
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (34)
19:07
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (1)
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (1)
18:41
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях на "Зенит-Арене"
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян заключил досудебное соглашение со следствием по делу о хищении при строительстве "Зенит-Арены". Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В сообщении суда говорится, что Оганесян признал вину. "Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50,480 млн рублей", — отмечается в сообщении.
В пресс-службе суда также добавили, что в октябре экс-чиновник обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и признал вину по делу о мошенничестве. Сейчас Оганесян знакомится с материалами дела. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября.
На сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщается, что Оганесян "полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба".
Оганесян был задержан в Москве в ноябре 2016 года в Москве в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей при обустройстве футбольного стадиона "Зенит-Арена". По версии следствия, деньги были похищены в 2014 году при заключении генподрядчиком ООО "Инжтрансстрой-СПб" с ЗАО "ТДМ" договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.
"Дождь"
В сообщении суда говорится, что Оганесян признал вину. "Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50,480 млн рублей", — отмечается в сообщении.
В пресс-службе суда также добавили, что в октябре экс-чиновник обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и признал вину по делу о мошенничестве. Сейчас Оганесян знакомится с материалами дела. Суд рассмотрит ходатайство 13 ноября.
На сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщается, что Оганесян "полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии, дал исчерпывающие показания об иных преступлениях, предпринял меры для погашения причиненного им ущерба".
Оганесян был задержан в Москве в ноябре 2016 года в Москве в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей при обустройстве футбольного стадиона "Зенит-Арена". По версии следствия, деньги были похищены в 2014 году при заключении генподрядчиком ООО "Инжтрансстрой-СПб" с ЗАО "ТДМ" договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.
"Дождь"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.