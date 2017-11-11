Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Борис Игнатьев: аргентинцы протестировали нас

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Сам антураж вокруг матча мне понравился. Сложилось впечатление, что наша организационная система сработает на чемпионате мира хорошо, еще раз убедился в этом. Ясно, что на чемпионате мира никаких негативных проявлений со стороны болельщиков не будет. Хороший стадион, очень изменился. Аргентинцы протестировали нас. Главный негативный момент – уровень индивидуального мастерства разнится, аргентинцы имеют заметное преимущество", - цитирует Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 21:42
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: metric
Тест будет с Испанией.Аргентина слабее испанцев в несколько раз

Да они тоже не станут из кожи вон лезть. Не обидно обыграют и всё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: metric Питер (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Тест будет с Испанией.Аргентина слабее испанцев в несколько раз
Регистрация: 26.03.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.