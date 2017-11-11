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Дмитрий Губерниев: если будем так встречать гостей в 2018 году, будет немножко стыдно

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что остался разочарован организацией товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1), проходившего сегодня на обновлённом стадионе "Лужники".

"Я был в полной уверенности, что мы взяли на вооружение порядок, когда никакие верхние и нижние ярусы не выходят по очереди, а выходят все сразу. Но фишка заключалась ещё и в том, что были проблемы, видимо, с метро. И людям, которые с нижних ярусов выходили, объявляли, что что-то закрыто. И огромная десятитысячная толпа не знала, что делать. Я очень удручён подобной историей, потому что было очень сложно попасть на стадион. Я специально пошёл за ворота, а не во всякие ВИП-ложи, чтобы посмотреть футбол с болельщиками. Мы не без труда туда попали, меры безопасности были на уровне. Полиция работала безукоризненно, а вот на выходах… Плохо работала акустика на стадионе. Ничего не было слышно из того, что объявляли. Авторитетно заявляю, что за воротами ничего не было слышно и люди жаловались. А потом мы более получаса стояли и ждали, когда начнётся выход с трибун. Россия — Аргентина — это тот матч, когда очень многие приехали из других городов. С нами были болельщики из Тулы, Тамбова, Саратова. Они опаздывали на поезда. Естественно, все хотели в туалет, было холодно. На моих глазах родители снимали с себя одежду, чтобы согреть детей, потому что на улице не май. Хотя понятно, что чемпионат мира будет летом.

Я сегодня был торжественно принят в послы чемпионата мира по футбола от города Москвы. Мне вручили сертификат за подписью мэра Собянина. И я решил провести инспекцию, пошёл на футбол и был удивлён и удручён. Я много раз был на футболе за границей. Я знаю, как происходят выходы с трибун. И у меня было полное ощущение, что после реконструкции, после позитивных изменений, мы возьмём мировую практику на вооружение. Но оказалось, что что-то пошло не так. Давайте говорить, что первый блин был комом. Будем надеяться, что компетентные органы исправят все недостатки. Но если мы будем таким образом встречать гостей в 2018 году, то мне как послу будет немножко стыдно", - цитирует Губерниева "Чемпионат.сом".
Теги: Губерниев
Сегодня, 22:21
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№3 Написал: Amirovich (Сегодня, 22:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тьфу *** сколько орали про зенит арену ! а с лужой еще больше обосрались лошье московское ! сели в лужу ушлепки убогие =)
Регистрация: 28.02.2015
№2 Написал: Lacan (Сегодня, 22:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Одно слово, как всегда, обосрались!
Регистрация: 27.09.2011
№1 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 22:31) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
В России же живем, стадион, млять, открыли, а второй вестибюль на Спортивной только к маю...
Регистрация: 2.11.2008
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