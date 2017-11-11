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Серхио Ромеро: такие матчи важны, чтобы поверить в себя

Голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро прокомментировал победу в товарищеском матче против России (1:0).

"Старались оказывать давление на протяжении всех 90 минут. Такие матчи важны, чтобы поверить в себя, плюс нужно стараться выносить на поле наработанное на тренировках. Это непросто, но будем продолжать развиваться в этом направлении", - цитирует Ромеро "Р-Спорт".
Теги: Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 23:05
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