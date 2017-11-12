Денис Глушаков: футболку Месси брошу в стирку

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вчера, 23:48
Ангус Ганн вызван в сборную Англии
Ангус Ганн вызван в сборную Англии
Вчера, 23:23
Евгений Коноплянка: если скажу, что Украина точно выйдет на Евро, вы меня потом съедите (1)
Евгений Коноплянка: если скажу, что Украина точно выйдет на Евро, вы меня потом съедите (1)
Вчера, 23:12
Павел Погребняк: в 2007 игрокам "Зенита" дали по $ 1 млн? Видимо, это прошло мимо меня (3)
Павел Погребняк: в 2007 игрокам "Зенита" дали по $ 1 млн? Видимо, это прошло мимо меня (3)
Вчера, 22:58
Юрий Гаврилов: счет мог быть 3:0 или 4:0 в пользу Аргентины. Соперник на две головы сильнее (4)
Юрий Гаврилов: счет мог быть 3:0 или 4:0 в пользу Аргентины. Соперник на две головы сильнее (4)
Вчера, 22:53
Пепе Рейна готов сыграть с Россией
Пепе Рейна готов сыграть с Россией
Вчера, 22:26
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Роман Бабаев: Акинфеев молодец, как всегда (6)
Вчера, 22:24
Алан Дзагоев: надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем (6)
Алан Дзагоев: надеюсь, все ошибки перед чемпионатом мира уберем (6)
Вчера, 22:21
Дмитрий Губерниев: если будем так встречать гостей в 2018 году, будет немножко стыдно (4)
Дмитрий Губерниев: если будем так встречать гостей в 2018 году, будет немножко стыдно (4)
Вчера, 22:07
Россия - Аргентина: фотоотчет матча
Россия - Аргентина: фотоотчет матча
Вчера, 21:42
Борис Игнатьев: аргентинцы протестировали нас (2)
Борис Игнатьев: аргентинцы протестировали нас (2)
Вчера, 21:05
Денис Глушаков: бывали матчи и получше (1)
Денис Глушаков: бывали матчи и получше (1)
Вчера, 20:44
Александр Жуков: сборная прогрессирует (3)
Александр Жуков: сборная прогрессирует (3)
Вчера, 20:32
Ари: в игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа (1)
Ари: в игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа (1)
Вчера, 20:15
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
Анхель Ди Мария: мы должны привыкнуть к тому, что на чемпионате мира не будет слабых команд (1)
Вчера, 20:07
Виталий Мутко: стадион "Лужники" - фантастический, он лучше вынес проверку, чем команда (3)
Виталий Мутко: стадион "Лужники" - фантастический, он лучше вынес проверку, чем команда (3)
Вчера, 19:57
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (29)
Валерий Рейнгольд: наши футболисты меня просто удивили, нельзя так играть в футбол, это просто безобразие (29)
Вчера, 19:28
Александр Андриевский: спасибо тренерам сборной Украины за доверие - одна мечта сбылась
Александр Андриевский: спасибо тренерам сборной Украины за доверие - одна мечта сбылась
Вчера, 19:09
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (38)
Великолепный Акинфеев, неэффективное нападение и впечатляющий Рауш: оценки сборной России в матче с Аргентиной (38)
Вчера, 19:07
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (2)
Лионель Месси: второй тайм получился более ровным, россияне стали играть в высокий прессинг (2)
Вчера, 19:06
Станислав Черчесов: только играя с топ-соперниками, мы можем выйти на новый уровень (2)
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Вчера, 18:41
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Виталий Мутко: в целом команда играла дисциплинированно, ничего не дали создать особенного (11)
Вчера, 18:23
Матч Россия - Бразилия пройдёт в "Лужниках" (2)
Матч Россия - Бразилия пройдёт в "Лужниках" (2)
Вчера, 18:22
Далер Кузяев: в РФПЛ матчей такого уровня нет, у сборной Аргентины игроки топ-уровня (6)
Далер Кузяев: в РФПЛ матчей такого уровня нет, у сборной Аргентины игроки топ-уровня (6)
Вчера, 18:12
Юношеская сборная России уступила Румынии
Юношеская сборная России уступила Румынии
Вчера, 17:58
Сборная Аргентины благодаря голу Агуэро обыграла Россию (145)
Сборная Аргентины благодаря голу Агуэро обыграла Россию (145)
Вчера, 17:29
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Лукас Подольски: я был близок к переходу в "Локомотив", но получил предложение от "Арсенала"
Вчера, 16:44
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Перфоманс сборной: "Лужники" поют гимн России (6)
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Жером Боатенг пропустит матч Францией
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Денис Глушаков: футболку Месси брошу в стирку
Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим гостей Лионелем Месси. Футболками россиянин и аргентинец обменялись в перерыве встречи, проходившей на стадионе "Лужники".
"В стирку брошу, постираю. Бывало такое, что я менялся и со мной менялись в перерыве футболками. Мы не договаривались. Просто попросил поменяться футболками, когда шли в раздевалки. Я не планировал", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
"В стирку брошу, постираю. Бывало такое, что я менялся и со мной менялись в перерыве футболками. Мы не договаривались. Просто попросил поменяться футболками, когда шли в раздевалки. Я не планировал", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
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