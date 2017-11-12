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Денис Глушаков: футболку Месси брошу в стирку

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1) рассказал, как ему удалось поменяться футболками с нападающим гостей Лионелем Месси. Футболками россиянин и аргентинец обменялись в перерыве встречи, проходившей на стадионе "Лужники".

"В стирку брошу, постираю. Бывало такое, что я менялся и со мной менялись в перерыве футболками. Мы не договаривались. Просто попросил поменяться футболками, когда шли в раздевалки. Я не планировал", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков Месси Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 00:04
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№2 Написал: mifodya Москва (Сегодня, 00:28) #
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А не проще было, где-нибудь, грубо, на Белой Даче купить футболку Месси и взять автограф, чем шестёркой быть, постирать и "донашивать" потник???
По этому, и прое.ли, что перед Вами БОГ футбола? Переборите себя, играйте в удовольствие (своё и болел), и сборная,а так-же и клубы, не считая нас, болел, будут в восторге.
Регистрация: 19.03.2007
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 00:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Денис не мог отказать... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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