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Матиас Краневиттер: мы рады, матч получился хорошим

Полузащитник сборной Аргентины Матиас Краневиттер прокомментировал победу команды в товарищеском матче против России (1:0).

"Мы рады, матч получился хорошим. В основном мы никуда не ходили на этой неделе - уж слишком тут холодно. Тренировались, а я встретился со своими знакомыми из сборной России. В нашей сборной четыре игрока из "Зенита", нам очень комфортно вместе. В Санкт-Петербурге я счастлив - мы хорошо выступаем и в Европе, и в чемпионате", - цитирует Краневиттера "Р-Спорт".
Теги: Краневиттер Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 09:05
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
ты то понятно что рад.гол из офсайда затолкали и радуется.сказывается принадлежность к твоему нынешнему клубу.там все рады покупкам судей,результатов и тп.пару раз за сезон сами выиграют и довольны.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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