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Александр Тарханов: никакой целостности в нападении у сборной не наблюдалось

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины (0:1).

"Играли дисциплинировано. Хотя были моменты, которые соперник не использовал. А вот атаки у нас практически не было. Только какие-то фрагменты, когда аргентины ошибались. Никакой целостности в нападении не наблюдалось. Наши футболисты старались выбить мяч вперед, совершали много потерь. Плюс Аргентина сразу старалась забрать мяч себе, и это у них получалось, особенно в первом тайме", - цитирует Тарханова "Спорт-Экспресс".
Теги: Тарханов Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 09:19
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